Oktoobrikuus saab varjupaikadest musta kassi tavapärase loovutustasuta

Toimetas Lemmi Kann

Paljud usuvad hoopis, et must kass toob õnne ja kindlasti rõõmu. Foto: Arvo Tarmula

Varjupaikade MTÜ tähistab oktoobris juba kolmandat aastat Musta Kassi Kuud, mille vältel saab kõikidest varjupaikadest Läänemaal, Viljandis, Pärnus, Võrus, Valgas, Virumaal ja Tallinnas adopteerida musta kassi ilma tavapärase loovutustasuta.

"Oktoober ja Halloween annavad põhjuse pöörata erilist tähelepanu neile nõiduslikele mustadele iludustele, kes varjupaikades kodusid ootavad. Paljud inimesed seostavad endiselt musta kassi ebaõnne ja nõidusega, Varjupaikade MTÜ eesmärk on tõestada, et neist kassidest saavad suurepärased perelemmikud, kes omanikele rõõmu toovad," põhjendab Varjupaikade MTÜ turundusjuht Mari Hagi.

Miks võtta kass varjupaigast?

"Sellepärast, et kõik varjupaikades kodu ootavad täiskasvanud kassid on kiibitud, vaktsineeritud, steriliseeritud/kastreeritud – seega ei ole uuel omanikul muret soovimatult sündinud pesakondade pärast ja looma kadumise korral on võimalik kiibi alusel kodu taas üles leida," selgitas ta.

"Möödunud aasta oktoobris leidsid endale kodu 170 kassi, kellest 50 olid meie varjupaikades oodanud üle 100 päeva, seega õigustab kampaania traditsiooniks muutmine end igati," ütles Varjupaikade MTÜ tegevjuht Triinu Priks.

"Kindlasti ei loovuta me loomi enne, kui oleme veendunud, et inimese soov on tõsine ja ta on loomale valmis kodu pakkuma mitte ainult oktoobrikuus, vaid pikkadeks aastateks", kinnitabs ta.

Musta Kassi Kuu kampaanias osalejate pildid on väljas Varjupaikade MTÜ veebilehel ning sealt on võimalik jälgida kodu-uudiseid. Jooksvalt hoiame toimuvaga kursis FB lehel.