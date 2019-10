Loomade varjupaikades algab musta kassi kuu

Varjupaikade MTÜ tähistab oktoobris musta kassi kuud, mil seitse loomade varjupaika üle Eesti pakuvad võimalust võtta must kass 35-eurose loovutustasu asemel sümboolse ühe euroga.

Varjupaikade MTÜ üldjuhi Triinu Priksi sõnul keskendub kampaania mustadele kassidele, sest neil on teistest keerulisem uut kodu leida. „Nii süsimustad kui ka mustvalged kassid, kelle kasuka põhivärv on must, ei tõmba loomavõtjate tähelepanu sama hästi kui punased, lumivalged või kirjud kassid. Lisaks ümbritseb musti kasse veel tänapäevalgi ebausk, mis on teenimatult rikkunud nende mainet,” ütles ta.

Seetõttu venib mustade kasside varjupaigas ootamise aeg tema sõnul sageli väga pikaks. „Lemmikloomad võetakse koju aastateks ja seetõttu tasub välimuse kõrval tähelepanu pöörata ka nende iseloomule. Mustadest kassidest saavad inimestele armastavad sõbrad ja truud kaaslased,” lausus Priks.

Musta kassi kuud peetakse varjupaikades juba kuuendat korda. Mullu oktoobris pääses varjupaikades viibinud 108 mustast kassist sel moel koju 52. Praegu ootab Varjupaikade MTÜ seitsmes varjupaigas uut kodu 77 musta kassi, kuid oktoobri jooksul tuleb neid kindlasti juurde.

Varjupaikades ootavate mustade kasside kohta saab infot veebilehel. Lähemat tutvust saab

kassidega teha varjupaikades kohapeal.

Kõik loovutatavad kassid on vaktsineeritud, kiibistatud ning kui vanus võimaldab steriliseeritud või kastreeritud. „Samas soovime alati enne loovutamist veenduda, et lemmiklooma võtmine on läbimõeldud otsus. Meie eesmärk on, et loomad saaksid endale hooliva kodu kogu eluks,” ütles Priks.

2007. aastal loodud Varjupaikade MTÜ on Eesti suurim kodutute loomadega tegelev organisatsioon, kuhu kuuluvad varjupaigad Läänemaal, Pärnus, Tallinnas, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Valgas. Oma tegutsemisaja jooksul on MTÜ kaudu uue kodu leidnud rohkem kui 12 000 looma.