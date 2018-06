Haapsalu linna varjupaigateenuste hanke võitis Varjupaikade MTÜ

Haapsalu linnavalitsus kinnitas kolmapäeval varjupaigateenuse osutaja leidmiseks korraldanud riigihanke võitja Varjupaikade MTÜ ehk Vilklas tegutsev Läänemaa loomade varjupaik, kes tegi ka ainukesena pakkumuse.

„Nemad olid ainukesed pakkujad, turg on selles vallas ju üsna olematu. Meil oli kaks võimalust – kas teha ise või anda asi juba tegutsevale ettevõttele, mis on minu arvates mõistlik,” rääkis Sukles.

Ta lisas, et varuvõimalus ise vajadusel varjupaik teha oli linnal pidevalt tagataskus olemas, aga kuna saadi hinnalt sobiv pakkumine, jäeti see variant kõrvale.

1. juulist kehtima hakkava viie aasta pikkuse lepingu maksumus on 155 118 eurot, mis Suklese sõnul ei ületanud linna eelarve taluvuse piiri. Linnapea ütles, et selle raha eest hakkab Haapsalu linn saama kvaliteetset varjupaiga teenust, mille üle loodetavasti ei ole põhjust nuriseda.

Läänemaa loomade varjupaiga juhata Kaja Maisalu kuulis uudist Lääne Elu ajakirjanikult.

„Hakkame kohe tegutsema!“ ütles Maisalu.

Kuna varjupaiga teeninduspiirkond suureneb, tuleb juurde hankida üks kassimaja. „Meil on selleks raha pangaarvel olemas ja ootel, hakkame kohe sobivat soojakut otsima,“ ütles Maisalu.

Lisaks tuleb varjupaigal palgata veel üks töötaja.

Kuni 1. juulini tegeleb mingil põhjusel tänavale sattunud lemmikloomadega Haapsalu Linnahooldus ja loomad asuvad Haapsalu varjupaigas. Ettevõtte juht Alo Lõps ütles, et kõik seal viibivad loomad antakse Vilkla varjupaigale üle.

„Haapsalu varjupaigas on praegu kolm kassi oma 12 pojaga, kellest noorimad on paari nädalased ja veterinaar käib neid regulaarselt kontrollimas,“ rääkis Lõps.

Haapsalu varjupaik lõpetab tegevuse.