Rakveret Haapsalu hulkuvad loomad ei huvita

Haapsalu linnapea Urmas Suklese juuli algul Rakvere linnale tehtud koostööettepanek – soov osta Rakvere linnalt Haapsalus hulkuvate loomadepüüdmise, pidamise, hukkamise ja korjuste hävitamise teenust – Rakvere linnavalitsuse istungile ei jõudnud ning Rakvere aselinnapea Neeme-Jaak Paap ütles Lääne Elule, et ei kavatse Haapsalu ettepanekut enam kuidagi kommenteerida.

Kuni 31. juulini kehtib praegune leping Haapsalu linna ja Varjupaikade MTÜ Läänemaa loomade varjupaiga vahel. Linna keskkonnaspetsialist Briti Klimberg ütles, et loodab, et praeguse teenusepakkujaga saab uue lepingu sõlmida. „Hetkel läbirääkimised käivad, aga hange on pooleli,” sõnas Klimberg.