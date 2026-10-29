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Hudjamäe tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Lääne-Nigula vallavalitsuse 27.10.2026 korraldusega nr 2-3/26-467 võeti vastu Hudjamäe tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering asukohaga Palivere alevikus. Planeeringuala hõlmab Hudjamäe tn 2 kinnistut (kinnisasi nr 395932, katastritunnus 77601:004:0460, pindala 33256 m², sihtotstarve elamumaa) ja lähiala. Detailplaneeringu projekti on koostanud Projektikoda OÜ (töö nr 2024-12-17, arhitekt Kalle Kadalipp). Detailplaneeringuga jagatakse planeeringuala seitsmeks elamumaa, üheks tootmismaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuseks. Elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused. Veevarustuse ja kanalisatsiooni lahendusena nähakse ette liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Kruntidele juurdepääsud on vallateedelt – Õuna, Hudjamäe ja Tooma tänavatelt ning Allikmaa teelt.

Detailplaneering koostatakse vastavuses Lääne-Nigula valla üldplaneeringuga ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub. Kuna detailplaneeringualale ulatuvad kahe muinsuskaitsealuse kinnismälestise „Kalmistu” kaitsevööndid, siis on Tental Disain OÜ koostanud arheoloogiliste uuringute aruande. Uuringute käigus kultuurikihti ei avastatud. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 9.–22.11.2026 vallavalitsuse tööajal Palivere raamatukogus ( Raba tn 2 ) ja valla veebilehel. Väljapaneku kestel on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi. Detailplaneeringu materjalid https://www.laanenigula.ee/detailplaneeringud#avalik-valjapanek.

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