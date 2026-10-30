Kuula artiklit, minutit ja sekundit
0:00 / :
Lääne-Nigula vallavalitsus kehtestab alates 2. novembrist oma haldusterritooriumil avalikult kasutatavatel kohalikel teedel sõidukitele registrimassiga üle 8 tonni liikluspiirangu.
Erakorraliseks registrimassi ületamisel tuleb taotleda vallavalitsuse luba.
Raskemate mootorsõidukite hädavajalikul liiklemisel peab sõiduki omanik (kasutaja) tagama teel tekkinud kahjustuste parandamise või hüvitama tekkinud kahjude parandamisega seotud kulud.
Artikkel jätkub peale reklaami
Piirang kehtib muutva korralduse vastuvõtmiseni.
Reklaam