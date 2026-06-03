Läänemaa elanikud kaotasid möödunud aastal kelmidele 220 000 eurot

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Kelm, kes esitles end WhatsApp videokõnedes politseiametnikuna. Foto: PPA

Eelmisel aastal petsid kelmid Eesti inimestelt välja kokku umbes 31 miljonit eurot. Lääne maakonnas langes mullu kelmide ohvriks 37 inimest, kes kaotasid kelmidele kokku ligi 220 000 eurot.

Eestis langeb petuskeemide ohvriks keskmiselt 300 inimest kuus, mistõttu otsustas politsei muuta senist lähenemist, et kelmustega süsteemsemalt tegeleda. Aprillist alustas tööd kelmuste ennetamise ja lahendamise keskus, mille loomist valmistati politsei- ja piirivalveametis (PPA) ette alates 2025. aasta sügisest.

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