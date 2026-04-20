Filmikunsti tundmatu sõdur saab HÕFFi elutööauhinna

Aldo Tammsaar filmi „Surma koordinaadid” võtetel, aasta on 1985. Foto: repro

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival annab elutööauhinna legendaarsele kaskadöörile Aldo Tammsaarele.

74-aastane filmikunsti tundmatu sõdur, nagu ta ise on kaskadööre nimetanud, pälvib tunnustuse eesti kaskadöörlustraditsioonile aluse panemise eest.

Aastatel 1978–1994 esimese eestlasena elukutselise kaskadöörina tegutsenud Tammsaar oli Nõukogude Liidu parimaid trikimeistreid – ta kuulus kuueliikmelisse kaskadööride truppi, mis teenindas kõiki oma aja olulisemaid seiklus- ja põnevusfilme. 1980ndate lõpus ja 1990ndate alguses tegi ta karjääri ka Soomes – selle tipuks oli Pekka Parikka suurej