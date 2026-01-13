Suri Heiki Kranich

Kuula artiklit, 1 minutit ja 1 sekundit 0:00 / 1:1

Täna varahommikul suri pärast pikka ja rasket haigust endine riigikogu liige ja mitmekordne minister Heiki Kranich, kirjutas Delfi.

Heiki Kranich kuulus 1990. aastal Eesti Liberaaldemokraatliku Partei asutajate hulka ning valiti 1992. aastal Isamaa nimekirjas riigikokku. Kranich oli 1994. aasta sügisel loodud Reformierakonna üks asutajatest ning 1995. aastal valiti ta riigikokku juba Reformierakonna liikmena.

Kranich on kuulunud VII, VIII ja XIV riigikogu koosseisu.

1994. aastal oli Kranich Mart Laari esimese valitsuse rahandusminister ja aastatel 1999–2002 Mart Laari teise valitsuse keskkonnaminister.

Heiki Kranich sündis 9. oktoobril 1961 Haapsalus. Ta on lõpetanud Haapsalu 1. keskkooli.