Haapsalu Herilaste kaotuseseeria jätkus

Haapsallaste resultatiivseim mängija oli Rogem Ollino (nr1). Foto: Malle-Liisa Raigla

Reede õhtul koduväljakul mänginud Haapsalu Herilaste korvpallimeeskonnal tuli vastu võtta 64:88 kaotus Tartu Ülikool / Estico meeskonnalt.

Mäng algas tagavägiselt ja korra läksid Herilased Tiit Talumaa kolmepunktiviskest isegi kolme punktiga juhtima, kuid kohe tegid tartlased vahe tasa ja hakkasid oma punktiarvet kasvatama. Esimene veerandaja lõpuks juhtis Tartu Ülikool 26:20.

Teine veerandaeg jätkus tartlaste juhtimisel. Vahepeal kasvas punktivahe 14punktiliseks, kuid veerandaja lõpuks õnnestus herilastel seda vähendada ühek