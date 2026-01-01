T grupp sulges piletikassa ja pakiveo terminali

Bussile enam paberpileteid ette osta ei saa. Foto: Urmas Lauri

T grupp OÜ sulges füüsilised piletikassad ja Cargobusi terminalid Haapsalus, Narvas, Rakveres ja Võrus.

Ettevõte on T grupi juhatuse liikme Sven Salumaa sõnul otsinud võimalusi, et bussipiletite kassamüük jätkuks Haapsalus mõne ettevõtte kaudu, kuid müügimaht on sedavõrd väike, et erasektoril puudub huvi sellist teenust pakkuda.

„Piletite ostmine internetis ja mobiilirakenduses jääb loomulikult alles, kuid mõistame hästi, et see ei ole kõigile elanikele võrdselt kättesaadav lahendus. Loodame siinkohal Haapsalu li