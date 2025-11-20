Kuula artiklit, 0 minutit ja 49 sekundit 0:00 / 0:49

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Saare tn 12, Haapsalu linn)

Ajavahemikul 20.11.2025 – 03.12.2025 on Haapsalu linna veebilehel Projekteerimistingimuste avatud menetlus abihoone ehitusprojekti koostamiseks (Saare tn 12, Haapsalu linn) – Haapsalu linn avalikustatud projekteerimistingimused abihoone ehitusprojekti koostamiseks. Avalikustamise perioodil on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.

Artikkel jätkub peale reklaami