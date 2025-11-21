Kuula artiklit, 2 minutit ja 7 sekundit 0:00 / 2:7

Lao tn 1 ja Kiltsi tee 2b detailplaneeringu kehtestamine

Haapsalu Linnavalitsus teatab, et Haapsalu Linnavalitsus kehtestas 19.11.2025 istungil otsusega nr 1004 Lao tn 1 ja Kiltsi tee 2b detailplaneeringu (koostaja Optimal Projekt OÜ, töö 538). Haapsalu Linnavolikogu 30.08.2008 korraldusega nr 218 algatati detailplaneering ning jäeti planeeritaval alal algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,42 ha. Planeeringuala hõlmab Lao tn 1, Lao tn 3, Lao tn 5, Lao tänav ning Kiltsi tee 2b kinnistuid.

Planeeringu koostamise eesmärk on kinnistute senine tootmismaa sihtotstarve muuta ärimaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks. Planeeringualale soovitakse rajada kuni nelja korruselisi ärihooneid – kauplus, stock-office tüüpi hoone, töökoda vms.

Haapsalu linna üldplaneering 2030+ kohaselt asub planeeringuala segafunktsiooniga maa-alal ning detailplaneering vastab Haapsalu Linnavolikogu poolt 27.09.2024 otsusega nr 162 kehtestatud Haapsalu linna üldplaneeringule.

Detailplaneering võeti vastu Haapsalu Linnavalitsuse 08.10.2025 korraldusega nr 892 „Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine (Lao tn 1 ja Kiltsi tee 2b, Haapsalu linn)“. Detailplaneeringu eesmärki ning põhilahendust ei ole peale detailplaneeringu vastuvõtmist muudetud.

Korraldusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel (https://haapsalu.ee/keskkond-ehitus-ja-teed/planeerimine-ja-ehitus/detailplaneeringud/).

Haapsalu Linnavalitsus