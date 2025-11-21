Kuula artiklit, 1 minutit ja 35 sekundit 0:00 / 1:35

Taime tn 7, Paralepa alevik, Haapsalu linn kinnistu detailplaneeringu algatamine

Haapsalu Linnavalitsus teatab, et Haapsalu Linnavalitsus algatas 19.11.2025 korraldusega nr 1005 „Detailplaneeringu algatamine (Taime tn 7, Paralepa alevik, Haapsalu linn)“ Taime tn 7 kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 7,5 ha. Planeeringuala hõlmab eraomandis olevat Taime tn 7 kinnistut, mille sihtotstarve on 100% maatulundusmaa ja pindala on 58 075 m2. Ruumilise terviklahenduse täitmise eesmärgil on osaliselt planeeringualale kaasatud Taime tänav, Teeristi, Männiku tee 30a, Ööbiku tn 11, Ööbiku tänav L1, Ööbiku tn 12 ja Taime tn 5 kinnistud.

Detailplaneeringu eesmärk on praeguse maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu jagamine elamukruntideks, millede orienteeruv pindala on ca 1000-1500 m2. Tegelik krundijaotus, sh elamukruntide arv ja suurused selguvad edasises planeerimisprotsessis.

Korraldusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel (https://haapsalu.ee/keskkond-ehitus-ja-teed/planeerimine-ja-ehitus/detailplaneeringud/).

Haapsalu Linnavalitsus