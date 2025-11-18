Juhtkiri: meeskonnamängu võlu ja valu

Hiljuti lõppenud jalgpallihooajal liikusid maakonna esindusvõistkond Läänemaa jalgpalliklubi ja sellesama klubi varumeeskond täiesti vastutaktis. Läänemaa JK duubel sammus võidult võidule ja tuli hooaja kokkuvõttes teiseks, sel ajal kui esindusvõistkond kaotas ühe mängu teise järel ja jäi viimaseks. Vahe on selles, mis liigades meeskonnad mängisid – esindusvõistkond esiliiga B-s, teine koosseis kolmanda liiga põhja-lääne tsoonis.

Järgmisel hooajal ootab siis ees olukord, kus esindusvõistkond liiga võrra langeb ja duubel liiga võrra