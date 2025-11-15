Eesti pimedate liit tunnustas Haapsalus vabatahtlikke lugejaid

Eesti pimedate liit andis laupäeval Haapsalu hoolekandekeskuses peetud tseremoonial üle tänukirjad kuuele usinamale vabatahtlikule, et tunnustada neid vaegnägijate jaoks heliraamatute sisse lugemise eest.

Tänukirja said Anni Oraveer, kes on ka heliraamatute toimetaja, Merle Saulep, Inge Henk, Urve Raba, Kaire Klesment ja lisaks Kehtnas elav Reet Kaljula, kes on raamatute toimetamisel Oravee