„On mitut moodi haigusi – viinahaigus, narkootikumihaigus, aga on ka raamatuhaigus ja seda põen mina,” ütles Anni Oraveer, kui kaaslased nägemisvaegurite ühingust talle Eestimaa uhkuse tiitli puhul õnne soovisid.

Anni Oraveer on teinud teiste vaegnägijate heaks väga palju. Juba varsti kümme aastat toimetab ta heliraamatuid. Neid on kogunenud üle 700. „Läänemaa nägemisvaegurite ühing on väga uhke ja tänulik,” ütles Tiiu Leidsalu reedel Haapsalu sotsiaalmajas toimunud kokkusaamisel.

