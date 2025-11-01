Lääne-Nigula kihelkonnaraamat saab järje

Lääne-Nigula kihelkonnaraamatu esimene osa saab nüüd järje. Foto: Urmas Lauri

Mullu detsembris ilmunud mahukale Lääne-Nigula kihelkonnaloole ilmub järg, mis peaks kaante vahele jõudma tuleva aasta lõpuks.

„Materjali kogumine käib juba kevadest saadik,” ütles raamatu koostaja Mikk Lõhmus.
Kui raamatu esimene osa käsitles Lääne-Nigula kihelkonna ajalugu muinasajast teise maailmasõja alguseni, siis teine osa käsitleb 19

