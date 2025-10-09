Vanimat volikogukandidaati lahutab noorimast 65 aastat

Artikkel jätkub peale reklaami

Läänemaa vanim kohalikel valimistel volikokku pürgija, 1942. aastal sündinud 83aastane Laine Grau pürib maakonna vanima kandidaadina Haapsalu linnavolikokku Keskerakonna nimekirjas. Noorimana püüab valituks saada 18aastane Robert Suslov Lääne-Nigula sotsiaaldemokraatide nimekirjas.

Grau pani kandideerima mure koduküla kaevuvee pärast; Suslov loodab maailma paremaks muuta ja noortes poliitika vastu huvi äratada. Mõlemal on see esimene kord kandideerida.

„Ei tea küll, et oleks varem seda teinud, kuigi linnavalitsuse juures ma kunagi olin,” ütles Grau. Saanud teada, et on Läänemaa vanim kandidaat, märkis Grau naljaga pooleks,