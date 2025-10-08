Lääne Elu paberleht neljapäeval, 9. oktoobril

Kuula artiklit, 1 minutit ja 2 sekundit 0:00 / 1:2

Lihula valimisdebatt – rohkem palagani kui väitlust

Esimese ja ka ainsa aplausi teenis Lihula kultuurikeskuses laupäeval peetud valimisdebatil Isamaa esinumber Tarvi Sits, kes noomis, et kohalik võim ei tohi olla kiuslik, viidates nii Lääneranna vallavalitsuse katsele Matsalu loodusfilmide festivali kaubamärk endale saada.

Vanimat volikogukandidaati lahutab noorimast 65 aastat

Läänemaa vanim kohalikel valimistel volikokku pürgija, 1942. aastal sündinud 83aastane Laine Grau pürib maakonna vanima kandidaadina Haapsalu linnavolikokku Keskerakonna nimekirjas. Noorimana püüab valituks saada 18aastane Robert Suslov Lääne-Nigula sotsiaaldemokraatide nimekirjas.

Suitsetavaid noori on varasemast raskem tabada

Haapsalu politseijaoskonna töötajad kontrollisid teisipäeval mitme kooli juures, kas noored suitsetavad. Kedagi tabada ei õnnestunud, kuid see ei tähenda, et noored on tubakast priid.