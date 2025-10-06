Lääne Elu paberleht teisipäeval, 7. oktoobril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 48 sekundit 0:00 / 0:48

Jalgratturid pole pimeduseks valmis

Esmaspäeva hommikul Haapsalu koolide juures jalgrattureid kontrollinud politseinikud pidid tegema kõige rohkem märkusi puuduvate tulede ja helkurite kohta.

Marienholmi ehitus jätkub suvel

Haapsalu Marienholmi arenduse esimeses etapis valminud 50 korterist on 80 protsenti müüdud ja arendaja Scandium Kinnisvara alustas järgmise etapi projekteerimist.

Oru Arhiivis näeb mitut sorti donnasid

Oru kultuurisaali Arhiivi pani oma maalinäituse üles Pärnu kunstnik Alar Raudoja. „Donnad. Madonnad. Primadonnad” on peamiselt portreenäitus. Kirgastelt lõuenditelt vaatavad vastu naised, aga mitte ainult – esindatud on ka drag’id.