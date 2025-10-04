Lugemislood: kaose korrastajad

Miks kirjanik kirjutab? Kellele ta kirjutab? Lihtsad küsimused. Kes teaks seda paremini kui mõni asjaosaline ise.

Oma esseekogumikus „Tehingud surnutega” üritab Kanada kirjanik Margaret Atwood selgust saada, miks kirjanikud kirjutavad, aga tõdeb, et ei tea, mis sunnib täiemõistuslikke inimesi hülgama kindla pinna ja veetma tervet elu, kirjeldades isikuid, keda pole olemas.

Vastust teadmata loeb Atwood siiski üles mõned võimalikud põhjused. Et õigustada oma läbipõrumist koolis. Et võita ühe teatud naise armastus. Et võita ükskõik millise na