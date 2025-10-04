Elektrilevi ehitab Haapsallu uue piirkonnakeskuse

Kuula artiklit, 1 minutit ja 49 sekundit

Võrguettevõte Elektrilevi plaanib ehitada järgmise aasta lõpuks Haapsallu uue piirkonnakeskuse ning otsib nüüd riigihankega selle projekteerijat ja ehitajat.

Piirkonnakeskus tuleb Tööstuse tänavale, kus praegu asub Imatra Elektri esindus. Elektrilevi ostis Lääne-Eestis ja Viimsis elektriteenust pakkunud Imatra Elektri 2021. aastal, kuid kahe ettevõtte täielik ühendamine on siiani pooleli.

„Olemasoleva kontori asemele planeerime ehitada uue,