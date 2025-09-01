Põõsaspea neemel nähti eile siberi tõmmuvaerast

Siberi tõmmuvaeras. Margus Ellermaa

Soome linnuvaatlejad nägid läinud nädalal Põõsaspea neemel meil haruldasi siberi tõmmuvaerast ja ida-mustvaerast.

Siberi tõmmuvaeras möödus Põõsaspealt eile.

„Mõlemad liigid on meil üsna haruldased külalised, paar-kolm vaatlust aastas,“ ütles linnuvaatleja Tarvo Valker. Siberi tõmmuvaerast võibki näha vaid sügisrände ajal Põõsaspeal, ida-mustvaerast peale Põõsaspea ka Ristnas. „Septembris-oktoobris võib mõni veel läbi lipsata,“ ütles Valker.

Mõned üksikud siberi tõmmu-

