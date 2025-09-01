Lääne Elu paberleht teisipäeval, 2. septembril

Talgulised parandavad Penijõe sängi
Eestimaa looduse fondi talgulised parandasid Penijõel voolusängi. See on osa Läänemere valgala vardjate projektist, mille eesmärk on vähendada Läänemerre sattuvate toitainete hulka.
Oru kooli vilistlane Tõru Kannimäe sai filmis peaosa
16aastasele Tõru Kannimäele pole see esimene filmiroll. Järmisena näeb kevadel Oru kooli lõpetanud Kannimäed uues Eesti mängufilmis “Morten”, mille võtted lõppesid 25. augustil.
Vehklejad tõid Põhjamaade meistrivõistlustelt kaks medalit
Oliver Laasik ja Julia Trynova tõid vehklemisklubile En Garde äsja lõppenud Põhjamaade meistrivõistlustelt hõbeda ja pronksi. Treener Helen Nelis-Naukas leiab, et võistluste korralduslik pool oleks võinud olla parem.