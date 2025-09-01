Lääne Elu paberleht teisipäeval, 2. septembril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 49 sekundit 0:00 / 0:49

Talgulised parandavad Penijõe sängi

Eestimaa looduse fondi talgulised parandasid Penijõel voolusängi. See on osa Läänemere valgala vardjate projektist, mille eesmärk on vähendada Läänemerre sattuvate toitainete hulka.

Artikkel jätkub peale reklaami

Oru kooli vilistlane Tõru Kannimäe sai filmis peaosa

16aastasele Tõru Kannimäele pole see esimene filmiroll. Järmisena näeb kevadel Oru kooli lõpetanud Kannimäed uues Eesti mängufilmis “Morten”, mille võtted lõppesid 25. augustil.

Vehklejad tõid Põhjamaade meistrivõistlustelt kaks medalit

Oliver Laasik ja Julia Trynova tõid vehklemisklubile En Garde äsja lõppenud Põhjamaade meistrivõistlustelt hõbeda ja pronksi. Treener Helen Nelis-Naukas leiab, et võistluste korralduslik pool oleks võinud olla parem.