Juhtkiri: peitusemäng

Kohalike omavalitsuste volikogude valimisteni on jäänud kaks kuud. Praegu peaks olema aeg, kus kõik volikogudesse pürgijad on juba langetanud otsuse, milleks ja kellega koos nad kohalikku võimu tahavad teostama minna. Praegu peaks olema aeg, kus hakatakse hääli koguma – käiakse üritustel, aga ka ukselt uksele ning tutvustatakse end ja oma vaateid.

Osa Haapsalus ja valdades kandideerijaist seda teebki. Kui rahvastepallist võrdlus tuua, on mitmele võistkonnale valitud kaptenid, need on enda ümber ko