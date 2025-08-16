Galerii: linnuralli Estonian Open tõi juubeliaastal linnuvaatlejad Läänemaale mõõtu võtma

30. korda peetud linnuralli Estonian Open. Foto: Juhan Hepner
30. korda peetud linnuralli Estonian Open. Foto: Juhan Hepner
30. korda peetud linnuralli Estonian Open. Foto: Juhan Hepner
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
30. korda peetav linnuralli Estonian Open tõi laupäeval Läänemaale arvukalt linnuvaatlejaid, et võtta mõõtu selles, kes suudab vaadelda kõige enam linnuliike. Varahommikul jõudsid võistkonnad Põõsaspea neemele.
Võistkonna Kahlajad liige Madis Karu ütles veidi enne kella kaheksat hommikul Põõsaspea neemel Lääne Elule, et ootused olid olnud selleks hetkeks vaadeldud liikide arvu vaates kõrgemad kui tegelik tulemus.
"Ilm on olnud