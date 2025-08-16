Galerii: linnuralli Estonian Open tõi juubeliaastal linnuvaatlejad Läänemaale mõõtu võtma

Juhan Hepner

juhan@le.ee

30. korda peetud linnuralli Estonian Open. Foto: Juhan Hepner
Kuula artiklit, 3 minutit ja 17 sekundit
0:00 / 3:17
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 19

30. korda peetav linnuralli Estonian Open tõi laupäeval Läänemaale arvukalt linnuvaatlejaid, et võtta mõõtu selles, kes suudab vaadelda kõige enam linnuliike. Varahommikul jõudsid võistkonnad Põõsaspea neemele.

Võistkonna Kahlajad liige Madis Karu ütles veidi enne kella kaheksat hommikul Põõsaspea neemel Lääne Elule, et ootused olid olnud selleks hetkeks vaadeldud liikide arvu vaates kõrgemad kui tegelik tulemus.

"Ilm on olnud

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT