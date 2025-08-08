Lääne Elu paberleht laupäeval, 9. augustil

Kuula artiklit, 0 minutit ja 30 sekundit 0:00 / 0:30

Jaanus Kõuts – ihust ja hingest raamatukoguhoidja

Tänaval või poes tunneb Haapsalu lasteraamatukogu juhataja Jaanus Kõuts end nagu avaliku elu tegelane – iga teine laps ütleb tere või sikutab ema-isa varrukast, et näe, see on raamatukogust.

Von Krahli teater pakub Haapsalus suppi

Tuleval neljapäeval tuleb vaatajail teatrisaalis aplodeerida, aurav supikauss põlvedel, nälga keegi ei jää, aga asi läheb tõsiseks, nagu hoiatab kavaleht.