Haapsalu tennise sünnist möödus 95 aastat

Gala 9 Haapsalu tennis 95. Foto: erakogu Ühispilt Haapsalu tennis 95. Foto: erakogu Puureket 10 Haapsalu tennis 95. Foto: erakogu

Haapsalu esimese tenniseväljaku ehitus toimus juba 19. sajandi lõpuaastatel. Lossipark kujundati välja 1850. aastatel ja on teada, et 1870. aastatel oli seal juba olemas pallimängude väljak.

Tenniseväljaku ilmumise kohta on aga märge 1897 trükivalgust näinud brošüüris “Gapsalskii kurort”: "… mõned aastad tagasi on linnusevaremetesse rajatud mänguplatsid – kaks tenniseplatsi (lawn-tennis e. murutennis) ja üks kroketiplats." Need väljakud asusid endise vallikraavi põhjas, seal kus täna asub laste mänguväljak.

Juba 1920. lõpuaastatel oli näha, et ühest Haapsalu lossiaia väljakust (teine oli mingil aja