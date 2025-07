Miks on Samsungi telerite QLED-ekraanid teistest paremad?

Oled sa kunagi vaadanud oma teleka ekraani ja mõelnud, et värvid võiksid olla kirkamad, kontrast teravam ja pilt elavam? Pilditehnoloogia areng on olnud viimastel aastatel väga kiire ja juba mõne aasta vanune teler võib uuemate mudelite kõrval üsna tuhm tunduda.

Tänapäevaste tippklassi telekate ekraanides on kasutusel kvanttäpptehnoloogia, mis suudab esitada kogu värvigammat sajaprotsendiliselt. „Uusimat kvanttäpptehnoloogiat kasutavad ekraanid suudavad näidata kõiki värve igal heledustasemel ja näha on ka kõige väiksemad muutused valgustugevuse skaala kõrgeimas otsas kuni 2000-nitise ereduse juures. Tavaliste LED-telerite maksimaalne heledus on üldjuhul 400-500 nitti,” kirjeldas Samsung Eesti koolitusjuht Alari Pennar.

Kvanttäpp on nanokristall, mille läbimõõt on 2–10 nanomeetrit. Selleks et aru saada, kui peenikese tehnoloogiaga on tegemist, tasub mõelda, et 1 millimeeter on võrdeline 1 miljoni nanomeetriga.

„Kvanttäpp ei mõjuta ekraanide eraldusvõimet, vaid on lisakiht ekraanil värvitäpsuse tagamiseks ja tõstmiseks. See muudab kõnealuse tehnoloogia ideaalseks suurte ekraanide ja rakenduste jaoks, kus pildi teravus ja detailsus on eriti oluline,” selgitas Pennar.

Samsungi Real QLED püsib konkurentidest ees

Pikaaegne panustamine tehnoloogiasse ja selle järjepidev arendamine on andnud Samsungi Real QLED-ekraanidele võime pakkuda paljudest konkurentidest rikkalikumaid värve ja selgejoonelisemad kujutisi. „Värvid püsivad erksad nii päevavalguses kui ka pimedas. Real QLED tagab parema kontrasti, eredama valge ja sügavamad mustad toonid,” kirjeldas Pennar.

Samsungi QLED-telerite ekraanidega ei tule ette ka pildi „sissepõlemist” ehk olukorda, kus ekraanile tekivad kahjustused mõnest pikalt kuvatud kujutisest. „See probleem esineb mõnikord odavamate OLED-ekraaniga telekate puhul, kuid Samsungi QLED-ekraanide puhul võid kindel olla, et isegi kui sa väga pikalt järjest midagi vaatad, siis midagi sellist ei juhtu,” sõnas Pennar.

Vähe oluline pole Pennari sõnul ka see, et Samsungi QLED-telerites on juba praegu kasutusel keskkonnale ja inimeste tervisele ohutu kaadmiumivaba kvanttäppmaterjal.

Foto1: Real QLED-teleri pilt püsib terav ja selge nii pimedas, hämaras kui ka ereda päikesevalguse käes.

Foto2: Samsung Real QLED-ekraanidega telerid suudavad esitada kogu värvigammat sajaprotsendiliselt.