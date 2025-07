Okase galerii täidab makettide fantaasia

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 4

IMG_0837 Maketinäitus Okase muuseumis. Foto: Aivar Õepa IMG_0840 Maketinäitus Okase muuseumis. Foto: Aivar Õepa IMG_0832 Maketinäitus Okase muuseumis. Foto: Aivar Õepa

Haapsalu Okase muuseumi esimese korruse galerii on täitnud arhitektide ning filmi- ja teatrikunstnike fantaasiaküllased maketid.

Galerii iga laud ja ka seinad on täidetud teostega enam kui 30 autorilt. Näitusel eksponeeritakse eri valdkondade miniatuure: arhitektuur, nukufilm, stsenograafia, laevaehitus jms. Kui uuemad tööd on tänavused, siis vanim on loodud aastal 1984.

Näituse koostaja arhitekti Kalle Komissarovi sõnul tuli tal mullu idee teha arhitektidega selline näitus, kus saaks galeriiruumiga katsetada, seda eri loojate eri töödega täites. Varem kunstinäitusi korraldanud Komissarov soovis seekordse näitusega kõnetada