Mart Võrklaev: teise pensionisamba lõhkumine on teinud 250 000 Eesti inimest vaesemaks

2020. aasta alguses kuulutas Isamaa, et “raha on vaba” ning EKREIKE valitsus lõhkus II pensionisamba. Jutt raha vabastamisest oli muidugi populistlik vale, sest raha on kogu aeg vaba olnud. Üle 20 aasta tagasi loodud II pensionisammas andis inimestele võimaluse osaliselt oma I samba ehk riikliku pensioni rahast 4% kanda oma isiklikule sh pärandatavale pensionikontole, kuhu sai igakuiselt maksuvabalt lisada 2 % oma brutosissetulekust. Kogu see raha investeeritakse läbi pensionifondide.

Eestis kehtiva kolmesambalise pensionisüsteemi mõte on tagada tööea lõppedes inimestele väärikas sissetulek, kus saadava pensioni ja viimase töötasu vahe ei oleks ülemäära suur. Selle eesmärgi saavutamiseks on aga vaja meil igaühel ka i