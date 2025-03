Galerii: Haapsalu poistekoori sünnipäevakontsert linnagaleriis

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 15

Laupäeval tähistas Haapsalu poistekoor koos dirigent Kadri Kelneriga koori 20. sünnipäeva linnagaleriis antud tasuta kontserdiga "Legendaarne".

Külalisesinejana astus üles akordionist Henri Zibo. Kontserdile nime andnud laulu "Legendaarne" esitusel lõid poistega kampa ka paar tüdrukut.

Haapsalu poistekoori teeb eriliseks see, et tegemist on neljahäälse kooriga. Haapsalu poistekoori noorim laulja on kuue- ja vanim juba 20aastane. Loe Haapsalu poistekoori ko