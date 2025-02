Tõnu Mertsina: Trump mängib dollari rolliga maailmas

Teatavasti on USA dollar maailmas peamine reservvaluuta. Eri riikide välisvaluuta reservides oli selle osakaal eelmisel aastal ligi 57%, samas kui suuruselt teise valuuta ehk euro osakaal oli 20%. Seega paistab dollaril olevat kõigutamatu juhtpositsioon. Kuigi dollari osakaal maailmas reservvaluutana on viimase 25 aastaga vähenenud, on selles nomineeritud võlakirjade osakaal tublisti suurenenud.

Üle poole rahvusvahelistest maksetest tehakse dollaris (kui jätta välja euroala-sisesed maksed) ja samuti toimub dollaris veidi üle poole maailmakaubandusest. Võrdluseks – Eesti piiriülestes tehingutes domineerib euro ja USA dollari osakaal oli eelmisel aastal vaid 2%. USA dollar on olnud maailmas juhtiv valuuta juba möödunud sajandi 20-ndatest aastatest ning Donald Trump ja tema valitsuse rahandusminister on lubanud dollari juhtpositsiooni maailma reservvaluutana hoida.

Miks USA dollar on suurim reservvaluuta maailmas?

Dollari domineerimise taga on USA majanduslik ja geopoliitiline jõud. Ameerika kapitaliturud on suured, maailmale avatud ja likviidsed, mis teevad välisinvestoritele USA võla ostmise võrdlemisi