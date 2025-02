Kuula artiklit, 0 minutit ja 16 sekundit 0:00 / 0:16

Politsei sai teate, et 25. veebruaril tungiti Lääne-Nigula vallas Sutlepa külas hoonesse, kust varastati teler LG. Politseile on võimalikud varguse toime pannud isikud teada ja sündmuse asjaolud on selgitamisel.