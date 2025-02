Kõige populaarsem tüdrukunimi on juba 12. korda Sofia

Eelmise aasta kõige populaarsem tüdruku nimi Sofia jõudis esikümnesse juba 2006. aastal ja esimest korda tõusis see esikohale 2010. aastal, kuhu paari üksiku erandiga ongi jäänud enam kui aastakümneks. Sofia nime sai 2024. aastal endale 79 tüdrukut. Viimase aastakümne edust hoolimata on Sofia naiste nimede seas levikult üldiselt alles 56. kohal.

Möödunud aasta populaarsuselt teine tüdrukunimi on Mia, mis on ka ainus nimi, mis on viimasel aastakümnel suutnud Sofia populaarsusega vähegi konkureerida, püsides esikümnes juba 2012. aastast. Kahel korral on Mia olnud ka kõige populaarsem tüdrukunimi ja mitmel korral jäänud Sofia järel teisele kohale. Eelmisel aastal sündis 62 Miat.

Kolmandat ja neljandat kohta jagavad Emilia ja Olivia – mõlemaid sündis mullu 54. Emilia, mis vaevu jõudis esikümnesse 2017. aasta paiku, sai just möödunud aastal tõelise hoo sisse. Erinevalt Miast, kuid sarnaselt Sofiaga, võib seda nime seostada nii-öelda vanaaegsete nimede tagasitulekuga. Nii Emilia kui ka Sofia on vanusegrupis 85 ja vanemad üsna hästi esindatud, kuigi kuni 15-aastaste seas on nende nimede levik märgatavalt laialdasem.

Tüdrukunimedest populaarsuselt neljas oli möödunud aastal Olivia ja viies Saara. Kolmandat-neljandat kohta jagav Olivia on sarnaselt viiendal kohal oleva Saaraga (49) jõudnud esikümnesse just viimastel aastatel. Kui Olivia populaarsus on tasapisi väljaspool esikümmet kogunud hoogu juba pikemat aega, siis Saara populaarsuse kasv on olnud hüppelisem. Näiteks kümme aastat tagasi ei mahtunud Saara veel esisajassegi.

Uustulnuk Arabella

Tüdrukunimede esikümnesse jõudsid veel Emma (46), Eva (45) ja Lenna (37), mis kõik on viimased kümme aastat kõikunud esikümne piirimail. Mõnevõrra uuem nimi on tabeli üheksandal kohal olev Nora, mille edulugu algas järsu populaarsuse kasvuga 2017. aastal.

Tabeli ainus uustulnuk on kaheksandal kohal olev Arabella (43), mis eelnevad kümmekond aastat on olnud populaarsuselt alles 20.–30. kohal. Samanimeline mereröövli tütar nähtavasti omal ajal nime populaarsusele mõju ei avaldanud, sest keskmine Arabella on vaid kaheksa-aastane ja 1980. aastate Arabellasid on vaid mõni üksik.

Mark on populaarne juba aastakümneid

Poisinimi Mark on oma populaarsust kasvatanud juba aastakümneid ja jõudnud tippu just sel kümnendil. Nimi hakkas rohkem levima 1980. aastate lõpus, kui see tõusis vaid viie-kuue aasta jooksul populaarsuse esisaja lõpust esikahekümne piirimaile. Seal püsis nimi 2015. aastani, kui murdis lõpuks ka esikümnesse. Seal on Mark olnud viimase aastakümne. Viimased kolm aastat on Mark on olnud kõige populaarsem poisinimi. Möödunud aastal sündis 75 Marki.

Teisel kohal oleva Hugo (57) teekond populaarsuseni on olnud lühem – laiemalt hakkas nimi levima 2005. aasta paiku ning esikümnesse jõudis see 2019. aastal. Viimased kaks aastat on Hugo olnud populaarsuselt teisel kohal. Teist ja kolmandat kohta Hugoga jagav Oliver (57) on esikümnes juba 2005. aastast. Kõige rohkem Olivere sündis 2010. aastal, mis on ka ainus aasta, kui Oliver oli kõige populaarsem poisi nimi.

Populaarsuselt neljandal kohal olev Sebastian (51) on esikümnes olnud küll juba kümme aastat, kuid nime jõudmine esikümnesse toimus väga järsku. Näiteks üle 20 aasta tagasi oli tegu veel küllaltki haruldase nimega. Esikümne staažikaim liige on Robin (46) ning pikast tabelieast hoolimata on Robin just viimastel aastatel eriti populaarne olnud. Näiteks 2020. ja 2021. aastal oli Robin ka esikohal.

Pikalt populaarne Oskar pole esikolmikusse jõudnud

Poiste nimede esikümne teisest poolest leiab neli uuemat liiget: Aron (44), Leon (42), David (39) ja Lukas (35). Nende vahele mahub ka veidi staažikaim liige Oskar (40), mis on nimestatistika hitt olnud juba pea paarkümmend aastat. Samas pole Oskaril veel kunagi olnud asja esikolmikusse ja ta on alati jäänud esikümne teise poolde.

Esikümne piiril on alates 2018. aastast kõikunud Aron. Ka kahe a-ga Aaron on populaarne poisi nimi, kuid jäänud seni esikümnest veel välja. Kui kõik Aaronid oleksid Aronid või vastupidi, oleks see populaarseim poisinimi juba viimased seitse aastat. Tabeli teise poole nimedest on kõige kiiremat tähelendu tegemas tabeli uustulnuk Leon. Isegi 0–4 aastaste ja 5–9 aastaste omavahelises võrdluses on Leon nooremas grupis kolm korda levinum nimi. Võrdlemisi uued nähtused poiste nimede esikümnes on Lukas ja David, millest viimane on levinud juba aastakümne jagu kauem.