Lapsevanemad eelistavad originaalseid nimesid

„Mis siis lapsukesele nimeks saab?” küsis kirikuõpetaja papa Kiirelt viimase noorima poja ristsetel. Kõik, kes kunagi „Kevadet” lugenud või filmi näinud, teavad, mis selles Eesti kirjandusloo kõige kuulsamas ristimisstseenis edasi juhtus: kirikuõpetaja põlgas ära vanemate pakutud Kolumbus Krisostomuse ja nii sai väike Kiir nimeks hoopis Bruno Benno Bernhard.

Ka tänapäeval peavad perekonnaseisuametnikud, nii nagu „Kevade” kirikuõpetaja, vahel ütlema: „See ei lähe mitte!” Haapsalu linnavalitsuse perekonnaseisutoimingute spetsialisti Liilia Tormise sõnul tuleb seda, et vanemate soovitud nimi reeglitele ei vasta, ikka ette. „Aga vähem kui kümnel korral aastas,” lisas ta.

Tormise sõnul saavad ametnikud lapsele soovitud nime panemisest keelduda, kui nimi ei vasta eesti keele reeglitele ega ole ka muus maailmas nimena kasutusel. Et maailm on avardunud ning see, et üks või mõlemad vanemad on mõnest muust rahvusest, on üsna igapäevaseks muutnud, jääb silma ka tänavu lastele pandud nimesid vaadates.

Tormis ütles, et kahtluse korral konsulteerivad perekonnaseisuametnikud eesti keele instituudiga ja kui instituudis leitakse, et soovitud nimi on kusagil kasutusel, siis saavad vanemad selle ka oma lapsele panna.

Läänemaa kolmes omavalitsuses registreeriti mullu jaanuarist novembrini 174 lapse sünd. Tormise sõnul jäi lõppenud aasta silma selle poolest, et korduvaid nimesid on vähe, mistõttu populaarseid nimesid on raske välja tuua. „Kui ühte nime on kaks korda pandud, siis ei saa öelda, et see oleks populaarne,” ütles Tormis.

Läänemaal ja Lääneranna vallas pandi vastsündinud poistele kolmel korral nimeks Ron ja Johannes ning kahel korral Oskar ja Gregor. Tüdrukutest sai kaks vastset ilmakodanikku nimeks Ronja ja Eia.

Tormise sõnul on endiselt populaarsed nn vanad nimed ehk sellised, mida kandsid vanaemad ja -isad. Mullu vastsündinutele pandud nimesid vaadates jäi silma, et tüdrukute nimed olid enamjaolt maakeelsed ja võõrnimede mugandusi esines harva.

Poiste nimevalikul eelistati seevastu võõrapäraseid nimesid nagu Devin, Henry, Jacob, Marcel Brendon, Sebastian Roy, Ron Max ja Braian.

Mitmed Läänemaa lapsed said mullu aga nime, mis on Eestis niivõrd haruldane, et nende nimekaime võib ühe käe sõrmedel kokku lugeda. Sellised nimed, mille kandjaid on Eestis alla viie, on tüdrukutel Timelin, Elinore, Heliine, Herte, Arelia ja Gasandra, poistel Gerreth, Pääru ja Happer.

Eestis vähe levinud nimesid kannavad Läänemaal sündinud lastest veel Eia, Aren, Volodja, Teili, Loo, Arelia, Sienna ja Noah. Pikim mullu pandud nimi koosnes kolmest nimest – Michael Darren Martinian. Eesti nimeseadus lubabki lapsele panna kuni kolm ilma sidekriipsuta kirjutatavat eesnime.

Eestis 2018. aastal levinuimad poisinimed olid Karl, Robin, Hugo, Rasmus ja Mattias ning tüdrukunimed Sofia, Mia, Maria, Eliise ja Laura. Sofia, mis möödunud aastal oli Eestis naisenimede edetabeli tipus, kandis maailmas populaarseima naisenime tiitlit aastatel 2010–2017. Läänemaal pandi Sofia eelmisel aastal nimeks ühele tüdrukule.

Läänemaa populaarseimad eesnimed

Statistikaameti andmeil oli mullu 1. jaanuari seisuga Läänemaa populaarseimad eesnimed:

Meestel

Andres (144 kandjat)

Rein (118)

Jüri (104)

Martin (96)

Vladimir (95)

Naistel