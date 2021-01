2020. aasta popimad nimed olid Robin ja Sofia

Mulluseks populaarseimaks nimeks oli poistel Robin ja tüdrukutel Sofia. Mõlemaid nimesid pandi uutele ilmakodanikele sagedasti ka 2019. aastal, kui Sebastiani ja Mia järel olid Robin ja Sofia nimede edetabelis teisel kohal, kirjutasid statistikaameti juhtivanalüütikud Kaja Sõstra ja Märt Leesment statistikaameti kodulehel.

Statistikaameti esialgsetel andmetel registreeriti möödunud aastal 13 130 sündi ja poisid said 2212 ning tüdrukud 2580 erinevat nime.

Nimed Robin ja Sofia on juba pikemat aega lapsevanemate suured lemmikud. Viimasel kümnel aastal on Robin olnud järjepidevalt kuue populaarsema nime hulgas ja neist neljal aastal koguni esikohal. Sofia on kaheksal aastal olnud esimesel ja kahel aastal teisel kohal.



Esimest korda jõudsid kümne populaarsema nime hulka Saara ja Jakob. Näiteks 2011. aastal oli Saara nimi populaarsuselt alles 122. kohal ja Jakob 60. kohal, mis näitab mõlema nime populaarsuse erakordselt kiiret kasvu.

Jakob on ühtlasi ka näide taasavastatud vanemast ja traditsioonilisest nimest. Nimesid, mille kandjaid on rohkem üle 75-aastaste seas, pole peaaegu üldse keskealiste hulgas, aga on viimasel kümnendil uuesti populaarseks saanud, võib leida teisigi. Vanaisadest ja vanaemadest inspireeritult on taas levima hakanud nimed nagu Adeele, Elli, Emma, Ida, Loore, Matilda, Olivia, Roosi, Säde, Johan, Johannes, Hugo ning Oskar. Kõikide nende nimede populaarsus on viimasel ajal kiiresti kasvanud.

Viimase kümne aasta hitt-nimed maakonniti

Statistikat analüüsides on huvitav jälgida, kas nime valik sõltub ka värskete lapsevanemate elukohast. Teistest eristuvad selgelt Harju ja Ida-Viru maakond, kus nimede populaarsust mõjutavad muust rahvusest lapsevanemate erinevad eelistused võrreldes eestlastega.

Eelmise aasta populaarseim poisinimi Robin oli pisut rohkem eelistatud lõunapoolsetes maakondades, kus see oli esikohal. Esikolmikusse kuulus Robin kokku 12 maakonnas. Kesk-Eestis kandis rohkem alla 10-aastaseid poisse nime Rasmus, mis oli kaheksas maakonnas esimesel ja ühes teisel kohal. Ülejäänud maakondades Rasmus aga esikolmikusse ei mahtunud. Seitsmes maakonnas oli esikolmikus veel Oliver.

Tüdrukutele pandavate nimede osas varieerusid eelistused rohkem. Eliise oli esikolmikus kaheksas maakonnas, Lisandra ja Sofia mõlemad viies maakonnas. Eliise ja Lisandra populaarsus on viimastel aastatel vähenenud, seega mõjutab praegust tulemust nende nimede populaarsus kümnendi esimeses pooles.

Ülevaade eesnimedest on koostatud rahvastikuregistris registreeritud elanike andmete põhjal seisuga 1. jaanuar 2021.

Nimede kohta leiab palju põnevaid andmeid statistikaameti äsja uue ilme saanud nimede statistika rakendusest.

Nimede populaarsuse muutusi kümne aasta jooksul saab võrrelda interaktiivsel joonisel.

Populaarseid poiste ja tüdrukute nimesid sünniaasta järgi saab vaadata interaktiivsel joonisel.