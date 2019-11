Lääne-Nigula eelistab sisserändel 20-40aastasi

Lääne-Nigula volikogu otsustas, et valda sisserändel on eelistatud 20-40aastased inimesed, sest valla elanikkonna vanuselise koosseisu põhjal väheneb vallas aktiivses sünnituseas (vanus 20-40) naiste arv aastaks 2025 viie protsendini.

Lääne-Nigula valla rahvastikutaaste tegevuskava algatas mullu valimisliitu Ühinenud Kogukonnad kuuluv Jüri Ott. Volikogu võttis tegevuskava vastu eelmisel neljapäeval toimunud istungil.

“Kui me võtame meie põhiseaduse, siis oleks tore, kui siin oleks rohkem eestlasi. Mitte muulasi,” ütles Ott volikogus enne tegevuskava vastuvõtmist. “Ma ei halvusta muulasi, vaid selles mõttes ütlen, et täna on Eestis niigi muulasi väga palju. Küsimus on siis selles, kas me suudame eesti kultuuri, keele ja rahva säilitada. See on see põhiteema.”

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!