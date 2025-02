Lääne Elu neljapäeval, 27. veebruaril

Kuula artiklit, 1 minutit ja 1 sekundit 0:00 / 1:1

Ühendkooli nimi tegi volikogus uperpalli

Kuna Risti ja Kullamaa osavallakogu ei suutnud 30. jaanuaril peetud ühiskoosolekul omavahel kooli nimes kokkuleppele jõuda, jäeti nime otsustamine volikogule. Lääne-Nigula volikogu pööras aga vallas loodava ühendkooli nime tagurpidi – Risti-Kullamaa keskkooli asemel saab ühendkool nimeks Kullamaa-Risti keskkool. Sellist nimevarianti oli soovitanud ka Peeter Päll Eesti Keele Instituudist ning sellise nime poolt oli üksmeelselt olnud ka Kullamaa osavallakogu.

Valgevälja maavaravaru selgub aprillis

AS Tariston sai mullu loa uurida Valgevälja maanteest lõuna pool asuva vana korrastamata karjääri ja selle lähiümbruse potentsiaalset liivavaru. Uuring peaks andma vastuse, kas ja millises ulatuses on antud alal perspektiivi liiva kaevandamiseks. Keskkonnaamet toonitas aga uuringuluba väljastades, et see ei anna veel garantiid, et ettevõtja saab hiljem kaevandamisloa.