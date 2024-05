Koostöölepe päikesepargiga hakkab täitma Risti osavalla rahakotti

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 5

Täna pärastlõunal allkirjastati Ristil päikesepargi koostöölepe, millega suunatakse osa rajatava päikeseenergia tulust kohaliku arengu toetuseks.

Sunly ja Metsagrupp rajavad Risti külje alla Rehemäele Baltikumi suurima 244 MW päikesepargi. Ligi 350 000 päikesepaneelist koosnev 244 MW park suudab katta 55 000 majapidamise aastase elektritarbimise.

Sunly Eesti juhi Klaus Pilari sõnul näevad Sunly ja Metsagrupp Risti päikeseparki osana suuremast plaanist. „Meie jaoks on tegemist esimese suurema näitega hübriidpargi projektist, kus sama liitumispunkti taga asuvad nii päikese- kui ka tuulepark ja salvestus.”

Risti päikesepargi kavandamisel on pandud suurt rõhku tehnoloogilisele innovatsioonile, et maksimeerida toodetavat energiamahtu. Pargi pöördraamiga paneelid pööravad ennast vastavalt päikese suunale, mis tagab parema tootlikkuse hommiku- ja õhtutundidel, mil elektritarbimine on suurem.