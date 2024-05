Lääne Elu paberleht laupäeval, 18. mail

Läänemaa saab juurde ligi 900 hektarit soid

Leidissoo kuivenduskraavid suletakse ning paari aasta pärast on Läänemaal 875 hektarit rohkem taastatud soid. Leidissoo taastamiseks ehitatakse ühtekokku saja kilomeetri pikkustele kraavidele 600 paisu, et tõsta veetaset ja takistada vee kiiret äravoolamist.

Vormsi talumuuseum – lõks, mis püüab lugudega

Eesti muuseumide festivalil Rotilõksu tiitliga pärjatud Vormsi talumuuseum on selle auga välja teeninud, sest Vormsi lugusid kuulates võib kaotada ajataju. Sviby sadamast vaevalt kahe kilomeetri kaugusel asuvast muuseumist võiks Vormsi külastaja oma ringkäiku saarel alustada, sest, olles lood ära kuulnud, hakkab nägema ja märkama detaile, mis muidu jääks võibolla kahe silma vahele või mõistmatuks.

Stuudiolased sooritasid kevadise eksami

Haapsalu teatristuudio lavastus „Mis asi see on?” meenutas teatrikooli kevadist erialaeksamit. Ärevil trupp küsinuks nagu, et on nad ikka õigel teel.