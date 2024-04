Aasta kooli juhid: aasta kooli konkurss annab võimaluse tutvustada oma kooli ägedaid tegemisi

Haridus- ja noorteamet ootab kuni 21. aprillini kõiki üldharidus- ja kutsekoole kandideerima aasta kooli tiitlile, mille teemaks on seekord huvitavad koostööprojektid.

Viimase kahe aasta tiitli saajad, Metsküla algkooli direktor Pille Kaisel ja Läänemaa ühisgümnaasiumi direktor Gina Metssalu jagavad, kuidas konkurss koolipere kokku tõi.

Haridus- ja Noorteameti (Harno) aasta kooli projektijuhi Merili Kärneri sõnul on tänavu aasta kooli konkursi fookuses huvitavate koostöövormide rakendamine ning formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimine. „Sel aastal tunnustatakse just neid koole, kus on väärtustatud koostöist tegutsemist ning leitud võimalusi seostada õpet vabatahtliku tegevusega eri keskkondades väljaspool kooli,” selgitas Kärner.

Kandideerimiseks tuleb esitada lühivideo, pildigalerii ja kaaskiri 21. aprilliks konkursi veebilehele

Aasta kool 2023 tiitli pälvinud Metsküla algkooli direktori Pille Kaiseli sõnul võib konkursil osalemist võtta kui üht osa sisehindamisest, mis annab samas suurepärase võimaluse tutvustada oma kooli ägedaid tegemisi laiemale publikule.

„Konkursil osalemine tähendab, et ollakse piisavalt enesekindlad: meie kool on nii hea, et võime seda kogu ilmale kuulutada. Seda võimalust ei tohi raisku lasta! Tänu aasta kooli konkursile saavad Eesti koolid ja hariduselu igal aastal mais-juunis üdini positiivse meediakajastuse. On väga oluline, et avalikkuse ette jõuaks mitte ainult mured ja kitsaskohad, vaid ka rõõm ja edulood,” lausus Kaisel.

Metsküla algkoolil on tihe koostöö oma õpilaste peredega. Lapsevanemad löövad direktori kinnitusel koolielus kaasa igal mõeldaval viisil: osalevad üritustel alati täies koosseisus, aitavad neid ette valmistada ning läbi viia, pakuvad autoabi ja sõiduteenust, toimetavad lastega peale tunde, on külalisõpetajateks ja räägivad oma ametitest.

„Näiteks Vesse isa anestesioloog Mait Alanurm rääkis 5.-6. klassi inimeseõpetuse tunnis oma tööst ja ravimitest, mida kasutatakse narkoosi tegemiseks. Liivi isa Asko Linno töötab filmimaailmas. Tema tunnis saime teada, kuidas saab panna inimesed kõndima mööda seinu ja palju muudki põnevat,” jagas Kaisel, kuidas ka vanemad saavad olla osa formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimisest.

Selle aasta kõige vingemaks koostööprojektiks kujunes Metsküla algkooli direktori sõnul heategevuskontserdi „Koolitunne” korraldamine. „Tagantjärele oleme ise ka üsna pahvid, et sellise suure asjaga päriselt ja nii hästi hakkama saime. Sellesse oli kaasatud kogu koolipere ja kogukond, aga ka väga palju häid sõpru ja toetajaid, kellele oleme kogu südamest tänulikud,” lisas ta.

Hea õppeedukus algab koolirõõmust

Aasta kool 2024 žürii liige ja aasta kool 2022 tiitli pälvinud Läänemaa ühisgümnaasiumi direktor Gina Metssalu usub, et õppida saab kõikjal. „Aasta kooli tiitlile kandideerimine ühendab ja tekitab kuuluvustunde, liidab palju rohkem südameid, kui mahub ühte kooliperre. Õppida saab kõikjal! Olen arvamusel, et hea õppimise aluseks on koolirõõmu hoidmine ja kasvatamine.”

Metssalu enda lapsed on samuti ühisgümnaasiumi lõpetanud ja ta tunnistab, et lapsevanemana oli küll oluline, et laste haridus oleks heal tasemel ning, mis seal salata, nad saavutaksid ka head eksamitulemused. „Kuid veelgi olulisem oli, et nad läheksid hommikuti kooli hea meelega, et neil oleks seal head suhted ja turvaline olla, et õppimine oleks neile huvitav,” rääkis praegune koolijuht.

„Kui Läänemaa ühisgümnaasium 2022. aastal pälvis aasta kooli tiitli, siis sain ma ise sellest võidujoovastusest osa veel lapsevanemana, mitte koolijuhina, aga uhkus ja rõõm südames ei olnud seepärast mitte väiksem,” kirjeldas Metssalu aasta kooli tiitliga kaasnenud rõõmutunnet.

Loe aasta kooli konkursi kohta rohkem.