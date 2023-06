Aasta kooli lapsed mahuvad ühe puu otsa

Eile varahommikul võtsid Metsküla kooli 1. klassi lapsed Taavi Laos ja Madli Mikkus haridus- ja teadusminister Kristina Kallaselt vastu aasta kooli karika.

Nii vara pole Metsküla lapsed iial koolipäeva alustanud – juba enne kella seitset koguneti kooli ette, et ERRi saatejuhid saaksid aasta kooli välja kuulutada – igahommikune „Terevisioon“ läks ööbiku laksutamise saatel otse-eetrisse Metskülast. Viis minutit pärast kella seitset andis haridus- ja teadusminister Kristina Kallas üle kuldse võidukarika koolile, mille kohalik omavalitsus on otsustanud sügisest kinni panna. „Eestis on vähe neid, kes ei tea Metsküla kooli,“ ütles Kallas. Ta märkis, et väike Metsküla kool seisab kõikide külakoolide eluõiguse eest ja on läinud väga paljudele südamesse.

