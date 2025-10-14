Kristina Kallas: ministeerium töötab välja põhihariduse seaduse

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ütles Lääne Elule, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse asemel töötab ministeerium välja eraldi põhihariduse seaduse ja keskhariduse seaduse.

Kallas ütles seda kommenteerides Virtsu lapsevanemate ettepanekut põhikooli- ja gümnaasiumiseadust muuta.

„Soovime sätestada seaduses, et põhikooli ümberkorraldamisel või sulgemisel tuleb koolipidajal eeskätt arvesse võtta selle mõju kogukonna arengule, hariduse kvaliteedile ja kättesaadavusele,” ütles Kallas. „Seaduste väljatöötamiskavatsuste koostamisega on juba alustatud.”

Septembri lõpus tegi vandeadvokaat Alla Jõks Virtsu kooli lapsevanemate nimel Kallasele just sellise ettepaneku: lisada põhikooli- ja gümnaasiumiseadusesse punkt, et põhikoolide ümberkorraldamisel või sulgemisel tuleb koolipidajal eeskätt arvesse võtta selle mõju kogukonna arengule, hariduse kvaliteedile ja kättesaadavusele.

Virtsu, Metsküla ja Koonga koolide kohtuvaidlused on Jõksi ja lapsevanemate hinnangul näidanud, et kohalik omavalitsus seda ei tee.

Kallas kinnitas, et riiklikud hariduspoliitilised suunised, millest otsuste tegemisel lähtuda, on kokk