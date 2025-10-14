Virtsu lapsevanemad tahavad seadust muuta

Vandeadvokaat Allar Jõks tegi Virtsu lapsevanemate nimel haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele ettepaneku muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseadust, et kohalik võim ei saaks koole enam nii kergesti sulgeda.

Jõks tegi ettepaneku, et enne sulgemisotsust peab koolipidaja ehk kohalik omavalitsus peale hoolekogu ja õpilasesinduse ära kuulama ka lapsevanemad.