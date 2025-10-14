Haapsalu eelarvetüli kogub tuure

Andra Kirna

andra@le.ee

Revisjonikomisjoni esimees Toomas Vallimäe pidas otsuseid sisult mõistlikeks, kuid nende vormistust kehvaks. Foto: Malle-Liisa Raigla
Kuula artiklit, 5 minutit ja 53 sekundit
0:00 / 5:53
Revisjonikomisjoni esimees Toomas Vallimäe pidas otsuseid sisult mõistlikeks, kuid nende vormistust kehvaks. Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalu linnavolikogu revisjonikomisjon nõuab linna reservfondi kasutuse auditeerimist.

Haapsalu volikogu septembriistungil lisaeelarve arutamisel tekkinud vastuseisu asus revisjonikomisjon arutama möödunud neljapäeval, kutsudes koosolekule ka linnapea Urmas Suklese, aselinnapea Innar Mäesalu, linnasekretär Erko Kalevi ja finantsjuht Martin Schwindti.

Ükshaaval võ

Artikkel jätkub peale reklaami

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT