Tänavune aasta kool on Metsküla algkool

Fotod: Madis Veltman/Postimees/Scanpix

Tänavuse aasta kooli tiitli pälvis noori peresid maale meelitav maakool – Metsküla algkool, kes saavutas rahvahääletusel ülekaaluka võidu.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas avaldas võitjale suurt tunnustust: „See, et väike sulgemisohus maakool tänavu konkursi parimaks valiti on enneolematult suure tähendusega. Kinnitan veelkord, et seisan väikeste 1.-6. klassi suuruste maakoolide, sealhulgas Metsküla Algkooli, selja taga. Töötan igapäevaselt selle nimel, et leida omavalitsustega lahendused kodulähedaste väikekoolide säilitamiseks.“

Metsküla algkooli direktori Pille Kaiseli sõnul on aasta kooli tiitel koolile suureks tunnustuseks. „Võib-olla sai rahvahääletuse kaalukeeleks see, et juhtisime tähelepanu Eesti hõreasustusega alade praegusele suurele murele oma koolide ja sellega seoses ka ääremaade üldise arengu pärast. Külakogukondade jaoks on hea kool keskpunkt, mis ühendab ja hoiab koos. Aga mitte ainult – hea külakool tõmbab meepotina ligi uusi noori peresid, kes maale elama asumist muidu kaalumagi ei hakkaks,” rääkis Kaisel.

Kaiseli sõnul on ääretult tähtis osa nende kooli õpikeskkonnast just kogukond. „Koos vanematega toimetades saavad lapsed kogu eluks eeskuju ja kogemuse, kuidas kodukandi elukeskkond üheskoos mõnusamaks muuta,” lisas Kaisel.

Haridus- ja noorteameti peadirektori Jaak Raie sõnul on ameti eestvedamisel juba kuuendat aastat korraldatav konkurss koolide seas jätkuvalt populaarne. „Konkursil osalemine tähendab kooli jaoks koos mahaistumist ja aja võtmist, et märgata ja hinnata seda, mis on enda koolis hästi. Meil on väga hea meel, et nii paljud koolid selle aja ka võtavad ja näitavad ka teistele oma kõige positiivsemaid külgi,” rääkis Raie ning lisas, et sel aastal oli konkursi fookuses koolide põnev õpikeskkond ja on hea meel näha, et meil on nii palju suurepäraseid koole, kus noorte arenguks pakutakse mitmekülgseid võimalusi.

Tänavust aasta kooli soovib Lääneranna vald sulgeda.

„Oleme tunnistajaks kõikjal Eestis väljasuremisohus oleva väga erilise liigi ühele populatsioonile – külakooli lapsed,” tutvustas kool end kandideerimise ajal. „Kas aasta 2023 saab liigi katastroofilise väljasuremise aastaks või saab tänu aasta kooli konkursile külakoolide aastaks ja haruldase liigi püsimajäämine muutub riikliku tähtsusega küsimuseks?”

Metsküla koolis õpib tänavu 21 õpilast. Neist kolmandik on kooli vilistlaste lapsed ning viieteistkümne lapse pered on Lääneranna valda kolinud just Metsküla kooli pärast. Metsküla algkooli õpilased on olnud olümpiaadidel edukad: viimase kümne aasta jooksul on Metsküla lapsed saanud maakondlikel olümpiaadidel 27 esimest, 20 teist ja 15 kolmandat kohta. Lisaks kolm esikohta Nuputa võistluselt, kaks võitu ja kolmas koht õpioskuste olümpiaadilt, seitse esikolmikukohta Hullu Teadlase teaduskonverentsilt jne.

Tiitli puhul läks täna hommikul koolist eetrisse ETV hommikuprogramm „Terevisioon”.

Tänavu kandideeris konkursil 40 üldhariduskooli üle Eesti, kelle seast žürii valis kümme finalisti: Albu Põhikool, Jõhvi Gümnaasium, Kohtla-Järve Gümnaasium, Metsküla Algkool, Pärnu Mai Kool, Püha Johannese Kool, Tabasalu Gümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tallinna Tõnismäe riigigümnaasiumi Vabaduse Kool ja TERA Peedu kool.

Aasta kool 2023 tiitli saaja selgus žürii hinnete ja rahvahääletuse tulemusena. Aasta kooli žüriisse kuulusid sel aastal tiktokker Roosabanaanike ehk Arija Helmvee, Haridus- ja Noorteameti koolituskeskuse projektijuht Kätlin Valge, Ats Mattias Tamm Õpilasesinduste Liidust, Maris Raimets Haridus- ja Teadusministeeriumist ning Laura Kõrvits ERR-st.

Teise koha sai Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi Vabaduse Kool, kellele järgnes Tallinna Järveotsa Gümnaasium.

2022. aastal pälvis aasta kooli tiitli Läänemaa Ühisgümnaasium. Metsküla kool kandideeris aasta kooli tiitlile ka mullu. Toona sai aasta kooli tiitli Läänemaa ühisgümnaasium, kuid rahvahääletuse võitis ülekaalukalt Metsküla algkool.

2021. aastal Uulu põhikool, 2020. aastal Võru gümnaasium, 2019. aastal Viljandi gümnaasium ning 2018. aastal Tallinna 32. keskkool.