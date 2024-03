Rannarootsi muuseum pani kevadnäitusele välja neljapäeviti muuseumis kokku saavate memmede käsitöö.

Näitusel pole ainult naiste enda tehtud näputöö, vaid ka nende emade ja vanaemade valmistatud kallisvara ja tütarde käsitöö. Sellest, et käsitööoskust on antud edasi põlvest põlve, on ka näituse nimi „Käsitöögeenid”.

Rannarootsi muuseumi näitusemaja teisel korrusel on naiste näputöö paigutatud vaatamiseks kahte tuppa. Osa on paigutatud nii osavalt, nagu oleks see osa püsiekspositsioonist.

