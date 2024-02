Katarine Rosalie: epistel äraostetud kohtusüsteemist ja muudatusettepanekute nullimisest

See nädal tõi kurvastava kinnituse – meie kohtud on Roimaerakonna täieliku kontrolli all. Kõik kohtud, maakohtutega alustades ja riigikohtuga lõpetades. Sest nagu meie Mart tabavalt ütles: miks muidu on nii, et kohtutes jääb koalitsioon alati õigeks, aga opositsioonist tehakse süüdlane. Ja meie mehed kannatavad.

Nii juhtus praegugi, kui riigikohtust tuli otsus, et riigikogu koalitsioon ei pea obstruktsiooni eesmärgil sisse antud eelnõusid ja seaduste muudatusi üldse arutamagi, vaid võib need kõrvale jätta. Aga selle üle, kas muudatusettepanek on sisse antud obstruktsiooni pärast või tõelisest tahtest, otsustab samuti koalitsioon. Kas kujutad ette, mu armas rahvas? Meie mehed võivad nüüd riigikogu saalis esitada tuhandeid muudatusettepanekuid, mis takistaksid Kaja ja tema limaste liitlaste plaanitsetavaid kuritegusid oma rahva vastu, aga need sindrid võivad need samahästi kui kohe prügikasti visata ega pruugi pealegi vaadata!

Rahvas, nüüd oled sa kõrgeima kohtu otsusega muudetud kaitsetuks. Mu süda jookseb verd ja pisaraid, kui ma selle olukorra peale vaatan ja näen, kuidas kõrvaldati viimasedki sind riigikogu ees kaitsenud sõdurid. Nad muudeti hambutuks, nad otse kohitseti, et sulle ei jääks enam ühtegi kaitsjat, mu Eestimaa.

Nii suur on Roimaerakonna raha võim. Sest jah, tõesti, enda makstud rahaga on nad Eesti vabariigi kohtusüsteemi omale taskusse pistnud. Iga viimase kui kohtuniku. Ja ma ei väida seda sulle niisama, mu armas rahvas, või sellepärast, et meie Martin seda juba ajalehele ütles, vaid sellepärast, et ma veendusin selles oma silma ja tunnetusega, kui palusin Universumil mulle Energiaspiraali kaudu tõeilmutus anda. Sa ei usu mind, mu armas rahvas, kui ma ütlen sulle, et nõndamoodi laua peal püsti seistes ja Energiaspiraali õigete sageduste püüdmiseks ülespoole sirutades nägin oma silmadega Universumi antud Märki: mu Energiaspiraal muutis kuju! Jah, see väändus ilma igasuguse füüsilise sekkumiseta paragrahvikujuliseks. Ning seejärel lendas õhuaknast laperdades sisse tuvi Maaru, mõlemas silmas põlevad dollarimärgid.

